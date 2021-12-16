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Опрос показал, сколько россиян решили удлинить новогодние выходные

09:16
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Многие хотят провести больше времени с семьей

Как показал опрос сервиса "Зарплата.ру", на который ссылается РИА "Новости", в этом году взять отпуск в последние две недели декабря решили 11% россиян, при этом женщины поступают так чаще мужчин (61% против 39%).
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Среди основных причин - желание подольше отдохнуть (28%), провести больше времени с семьей (21%). При этом 16% указали на то, что декабрь - один из самых выгодных месяцев с точки зрения размера отпускных. Вместе с тем 12% заявили об усталости к концу года.

23% намерены провести все выходные дома, 16% поедут путешествовать, 11% займутся здоровьем, а 7% и 5% потратят время на обучение и спорт соответственно.

Не определились, чем займутся в отпуске, 15% опрошенных.

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