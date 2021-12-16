Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве

До Яромира Ягра в общем списке снайперов - 15 шайб

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" потерпел поражение от "Чикаго" в овертайме. В составе победителей голами отметились Алекс Дебринкэт, Филипп Курашев, Маккензи Энтвистл и Калеб Джонс. Шайбы за столичный клуб забросили Александр Овечкин , Даниэль Спронг, Ларс Эллер и Конор Шири.

Для Овечкина это 21-ая шайба в сезоне, также на его счету 25 результативных передач.

Гол россиянин забил в большинстве - в 274-й раз в НХЛ. Таким образом, Овечкин повторил рекорд лиги и теперь делит его с Дэйвом Андрейчуком.

Всего Овечкин забросил в регулярных чемпионатах НХЛ 751 шайбу, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги перед Яромиром Ягром (766), Горди Хоу (801) и Уэйном Гретцки (894).

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