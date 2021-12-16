Guardian обвинил "Газпром" в стремлении извлечь выгоду из высоких цен на газ

Компания не хочет увеличивать поставки голубого топлива, считают западные СМИ

Западные средства массовой информации обвинили российский "Газпром" в стремлении использовать высокие цены на газ на мировом рынке, чтобы продать как можно больше голубого топлива по выгодным расценкам.

В консалтинговой компании Rystad Energy подсчитали, что увеличение "Газпромом" объемов экспорта газа на 20% способно привести к обрушению цен на рынках Западной Европы в два раза.

Однако глава газового направления в компании Карлос Торрес Диас считает, что российская компания вместо этого "нашла баланс" с тем, чтобы избежать наращивания объемов сбыта, пока рынок не достигнет точки снижения цен.

Эксперт отмечает, что сложившаяся ситуация может сподвигнуть больше государств вкладываться в возобновляемые источники энергии для защиты от будущих флуктуаций на энергетических рынках.

Что касается "Газпрома", Диас назвал Европу его главным рынком и заявил, что компания оценивает перспективы и возможность экспорта водорода, пишет The Guardian.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной. Контракт предусматривает транзит 65 миллиардов кубов в 2020 году и 40 миллиардов ежегодно с 2021 года по 2024 год.

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