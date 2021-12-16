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В Думе предложили дать многодетным домохозяйкам трудовой статус

09:19
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Льготу мог бы получить только один из родителей

Многодетным жителям России, которые занимаются ведением домашнего хозяйства, следует обеспечить трудовой статус. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
В Госдуме предложили ввести новую льготу для многодетных

В письме к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой парламентарий напомнил, что в числе приоритетов государства остается стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития и воспитания детей.

По словам Сухарева, немалое число россиян не имеют официального трудоустройства. При этом они отдают множество сил и времени ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, хотя их правовой статус и деятельность не регламентированы законом.

В итоге такие граждане остаются без социальных гарантий: не имеют трудового стажа и пенсионных накоплений.

С учетом этого депутат предложил обеспечить россиян, отвечающих ряду критериев, официальным трудоустройством, пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой, равной среднему размеру зарплаты в каждом конкретном регионе.

Распространить такие меры поддержки Сухарев просит на граждан, имеющих не менее трех детей и осуществляющих ведение домашнего хозяйства. При этом в семье пользоваться подобной льготой должен только один из родителей, сообщает RT.

Ранее в "Единой России" в рамках повышения уровня благополучия семей с детьми предложили закрепить статус многодетной семьи на законодательном уровне.

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