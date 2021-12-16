На Украине сообщили о панике России после испытаний ракеты "Нептун"

Оружие якобы ставит крест на агрессивных планах Москвы

На Украине запустили такую ракету, что в Москве все от страха по подвалам попрятались. Портал "Обозреватель" сообщил об успешных испытаниях ракеты "Нептун", которая ставит крест на агрессивных планах России. Характеристики превзошли ожидания – на Украине иначе и не бывает.

"Умная ракета может подлетать к кораблям противника буквально в нескольких метрах над поверхностью воды. Они ее просто не заметят. И что бы там не говорила российская пропаганда, это исключительно оборонное оружие", - уверяют украинские журналисты.

Российская пропаганда оборонительную ракету даже не заметила, исправляем ошибку. К триумфу готовились долго, еще в прошлом году некий волонтер предупреждал со страниц украинских инфопорталов, что новая украинская крылатая ракета "Нептун" вызвала шумиху в России. Шумиха - слабо сказано. В России просто паника. Все планы захвата Незалежной насмарку, Украину победить никак не получится.

Что уж там говорить о менее воинственных соседях! Им даже пикнуть не дают! Принял Киев законы об образовании и языке, в Будапеште решили, что он ущемляет права венгров, проживающих на территории Украины. Венгерский МИД попытался выступить с критикой. Отношения накалились.

Разговор был короткий. Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский указал Венгрии, что она проводит наглую политику по отношению к Украине и в прямом телеэфире пообещал: "Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там границы".

В Будапеште - паника, Москва - в страхе. Одни 128-ю бригаду ждут, другие от оборонительной украинской ракеты прячутся.

А вот в Киеве ничего не боятся и даже к осаде готовы, если русские доберутся случайно до столицы. Мэр Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild выдал, наверное, стратегическую тайну: "В моем родном городе Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по комплектованию и подготовке резервистов".

Чтобы уж не запугивать Россию до холодного пота, Кличко добавил: Украина не хочет войны и стремится к миру. Так что можем выдохнуть. Президент Владимир Зеленский еще два года назад говорил: "У нас очень сильная армия, одна из самых сильных в Европе, 200 тысяч армия, мы готовы ко всему. Но мы хотим мира, на наших условиях".

Условия будут диктовать победители. Теперь то, с такой ракетой, которая к чему хочешь незаметно подлетит. Попробуй сунься! И осаду выдержат, и силами одной бригады любого врага сомнут. И пусть российская пропаганда говорит, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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