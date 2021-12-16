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Профессор ВШЭ назвал плюсы неофициального альянса России и Китая

09:07
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Сергей Лузянин убежден, что классические союзы ушли в прошлое

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили развитие российско-китайского партнерства.

Станут ли отношения между двумя странами еще более тесными в связи с тем, что и против России, и против Китая действуют военно-политические альянсы, возглавляемые США? Можно ли назвать союзом нынешнее партнерство Москвы и Пекина? И как будет развиваться российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики и МГИМО Сергей Лузянин.

"Старые, классические союзы ушли в прошлое. Разговор о российско-китайском союзе законсервирован. Мы имеем квазисоюзнический формат отношений. В таком случае нет передачи части суверенитета партнеру. Есть абсолютное равенство. Есть акцент на сдерживании Запада и единое стратегическое видение безопасности", - сказал эксперт.

Полный комментарий Сергея Лузянина смотрите в видео.

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