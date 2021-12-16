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Снегопад и ураганный ветер: в российских регионах бушует непогода

08:41
  • четверг
  • 16 декабря 2021

На Санкт-Петербург вновь обрушился мокрый снег

На Чукотке - сильная метель. Аэропорт Анадыря приостановил работу, некоторые рейсы задержаны уже неделю. Из-за сильного ветра, порывы которого достигают 30 метров в секунду, отменены занятия в школах. На дорогах снежные заносы, гололедица и практически нулевая видимость.

А на северо-западе России устраняют последствия ледяного дождя, из-за которого без света остались жители около двухсот населённых пунктов в Новгородской, Тверской, Псковской и Вологодской областях. Для бесперебойной работы социальных учреждений задействованы более 80 генераторов резервного питания. Спасатели с помощью спецтехники расчищают дороги от поваленных деревьев. Энергетики восстанавливают оборванные линии электропередачи.

Мокрый снег и сильный ветер в Санкт-Петербурге, при этом в городе ещё устраняют последствия предыдущего циклона. На скользких дорогах - пробки из буксующих автомобилей. Сложности возникают и в работе общественного транспорта.

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