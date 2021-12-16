Российские военные подарили сирийским сиротам ноутбуки и школьные рюкзаки

Благотворительная акция прошла в Алеппо

В сирийском Алеппо сотрудники Центра по примирению враждующих сторон навестили воспитанников разрушенного сиротского дома. Российские военные вручили детям ноутбуки и рюкзаки со школьными принадлежностями.

Руководитель благотворительного общества Гаяз Ас рассказывает, что этот детский дом в восточном Алеппо до войны считался образцовым. Здесь проживали 1200 воспитанников-сирот со всего города. Но во время вооруженного противостояния линия фронта прошла буквально по центру здания. Эвакуировать детей пришлось практически под огнем.

"Очень больно, что мы лишились нашего приюта. Детям здесь было комфортно. У нас было хорошее снабжение и все условия для нормальной жизни. Мы все потеряли в одночасье", - говорит мужчина.

Сейчас дети живут в социальных квартирах по всему Алеппо. Городское исламское общество помогает им за счет средств благотворителей, но их катастрофически не хватает. А сиротам нужны продукты, одежда, школьные принадлежности, наконец, медицинское обслуживание. Теперь к оказанию помощи подключился российский центр по примирению враждующих сторон. Приехали в гости в одну из социальных квартир, где в спартанской обстановке живут мальчики - подарили ноутбуки и пообещали вернуться снова. И не с пустыми руками.

"В ходе проведения мониторинга социальных вопросов в сиротских домах на территории провинции Алеппо был выявлен ряд проблемных моментов и сегодня мы работали в благотворительном исламском обществе. Здесь была выявлена острая потребность в оргтехнике, компьютерах для детей. Мы изыскали такую возможность, сегодня оказали адресную помощь этому сиротскому дому", - говорит представитель ЦПВС Министерства обороны Александр Иванов.

Сотрудники ЦПВС частые гости и в алеппском приюте для девочек. Их наши военные также посетили сегодня - привезли школьные ранцы со всем необходимым для учебы. Эти подарки для сирийских детей собрали жители Ярославской области.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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