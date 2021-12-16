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Российские военные испытали новые тяжелые огнеметы на учениях под Оренбургом

08:14
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Также использовали комплексы радиопомех "Лесочек", которые не имеют аналогов в мире

Минобороны показало кадры масштабных учений российских военных под Оренбургом. На Тоцком полигоне заградительный огонь по условному противнику открыли артиллерия, авиация и танки.

По легенде учений, незаконное вооружённое формирование пересекло границу Союзного государства, построило укреплённый район и совершало провокации. Реактивные системы "Град" и гаубицы "Мста" нанесли сокрушительные удары по учебным целям. С воздуха поддержку оказывали Су-34 и ударные вертолёты.

В ходе манёвров задействовали и военные новинки, в том числе тяжёлые огнемёты ТОС-1А, станции связи нового поколения и комплексы радиопомех "Лесочек", которые не имеют аналогов в мире.

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