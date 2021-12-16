Названы самые вероятные новогодние подарки

Гаджеты лидируют в этом списке

Электроника и бытовая техника занимают первое место в перечне подарков, которые, вероятнее всего, россияне получат в предстоящий Новый год. К такому выводу пришли в "МТС Банке", изучив операции по банковским картам жителей страны.

Вероятность получения в подарок гаджетов и прочей техники оценивается экспертами в 29%. В среднем россияне тратили на такие покупки 6640 рублей. Отмечается также, что смартфоны сохраняют за собой статус наиболее желанных подарков.

Игрушки и лотерейные билеты окажутся под новогодней елкой в качестве подарков с вероятностью 27% и 24% соответственно. Затраты на такие покупки в среднем составили 1430 и 1180 рублей.

Примерно каждый восьмой участник исследования покупал ювелирные изделия (6920 рублей).

Активнее всего в декабре росло количество покупок лотерейных билетов (в 2,3 раза), гаджетов и электроники (в 2,1 раза), ювелирки (в 1,93 раза), сообщает агентство "Прайм".

Ранее опрос показал, сколько денег россияне собираются потратить на новогодние подарки. 46% опрошенных заявили, что намерены израсходовать на эти цели более 3 тысяч рублей.

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