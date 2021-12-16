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Москвичей предупредили об "осадках в разной фазе" в четверг

08:40
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Под ногами будет слякоть

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в четверг погода в Москве будет обусловлена теплым сектором североатлантического циклона.

"Будет облачно, временами осадки в разной фазе, причем это и снег, и мокрый снег, и вечером может быть дождь. Количество осадков от 3 до 6 мм, это умеренные осадки, но довольно хорошие, с учетом дождя можно промокнуть", - отметил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

Столбики термометров в Москве покажут плюс 1-3, по области Подмосковье - от минус 1 до плюс 4.

Ветер ожидается юго-западный (4-9 метров в секунду), атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

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