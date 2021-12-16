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В России стали реже находить пропавших без вести

09:29
  • четверг
  • 16 декабря 2021

В 2021 году в розыск были объявлены 38 тысяч граждан

Российские правоохранительные органы стали реже находить пропавших без вести людей, сообщает в четверг РИА "Новости" со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Солдат погиб на Урале, где ранее пропал срочник

Уточняется, что в 2019 году в розыск были объявлены почти 50 тысяч человек, нашли из них 15,3 тысячи (31%). Показатели 2020 года - 42 тысячи и 9,5 тысячи соответственно.

Что касается 2021 года, за девять месяцев без вести пропали 38 тысяч граждан, обнаружены 6,5 тысячи (17%). Как сказано в материале, статистика объединяет погибших и найденных живыми.

Лидерами по числу пропавших c начала 2019-го среди регионов стали Москва, Подмосковье, Чечня, Иркутская область и Красноярский край.

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