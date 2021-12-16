Новый российский лайнер впервые приземлился в гражданском аэропорту

Серийное производство МС-21 уже началось

В рамках контрольных испытаний новый российский авиалайнер МС-21-300 успешно приземлился в аэропорту Иркутска, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу АО "Международный аэропорт Иркутск".

"Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тысяч километров, приземлился в Иркутске", - сказано в сообщении.

Была испытана надежность функциональных систем, работы двигателей и оборудования.

Уточняется, что серийное производство МС-21 уже началось. В следующем году авиакомпании "Россия" будут переданы шесть машин.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха".

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