Новый российский лайнер впервые приземлился в гражданском аэропорту

Серийное производство МС-21 уже началось
В рамках контрольных испытаний новый российский авиалайнер МС-21-300 успешно приземлился в аэропорту Иркутска, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу АО "Международный аэропорт Иркутск".
"Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тысяч километров, приземлился в Иркутске", - сказано в сообщении.
Была испытана надежность функциональных систем, работы двигателей и оборудования.
Уточняется, что серийное производство МС-21 уже началось. В следующем году авиакомпании "Россия" будут переданы шесть машин.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram