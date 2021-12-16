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Минобороны показало видео пуска "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков"

09:06
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Гиперзвуковая ракета успешно поразила цель

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой мишени. Видео испытаний опубликовало Министерство обороны.

Стрельба велась из акватории Белого моря. Мишень находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

Как рассказали в Минобороны, цель была успешно поражена. Полет ракеты "Циркон" соответствовал заданным параметрам.

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Пуск "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков"
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