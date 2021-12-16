ВОЗ: число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

Организация допускает рост смертности в связи с этим

Количество пациентов со штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" возрастает вдвое каждые два-три дня. Об этом рассказал специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

Эксперт отметил, что на таком фоне не исключается повышение показателей смертности от COVID-19.

Набарро также предупредил, что с учетом темпов распространения омикрон-штамма в скором времени "проблема станет серьезной", сообщает Sky News.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир столкнулся с "цунами инфекций". Это напоминает о необходимости использовать защитные маски, перевести максимальное число людей на удаленную работу, ограничить контакты, избегать массовых мероприятий и подготовить учреждения системы здравоохранения.

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