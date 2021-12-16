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В аэропорту Буэнос-Айреса появилась статуя Марадоны

09:06
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Изготовили ее методом 3D-печати

В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили статую бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Aeropuertos Argentina 2000.
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"АА2000 торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Номера 10, которая отсылает к образу легенды футбола на чемпионате мира в Мексике в 1986 году", - сказано в сообщении.

Изготовили статую методом 3D-печати. Запечатлен момент, когда Марадона слушал национальный гимн перед финалом на чемпионате мира 1986 года.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году, на клубном уровне выступал в том числе за аргентинский "Бока Хуниорс", испанскую "Барселону", итальянский "Наполи". За карьеру провел 687 матчей и забил 363 гола.

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