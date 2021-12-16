Онлайн-форум волонтеров пройдет в Москве

Мероприятие пройдет с 17 по 19 декабря
С 17 по 19 декабря в столице пройдет онлайн-форум волонтеров культуры Москвы. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
Принять участие в форуме приглашают не только волонтеров, но и всех, кого интересует данная тема. На мероприятии выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтерских объединений. Они расскажут о многогранности современных культурных проектов и направлениях их поддержки со стороны добровольческого сообщества.
Программу "Волонтеры культуры Москвы" реализует ресурсный центр "Мосволонтер" с 2021 года. Участие в ней приняли уже более пяти тысяч человек.
Для участия в онлайн-форуме не нужна предварительная регистрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил усилия волонтеров в пандемию коронавирусной инфекции. Он обратился со словами благодарности к тем, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции #МыВместе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram