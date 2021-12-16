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Онлайн-форум волонтеров пройдет в Москве

09:40
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Мероприятие пройдет с 17 по 19 декабря

С 17 по 19 декабря в столице пройдет онлайн-форум волонтеров культуры Москвы. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
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Принять участие в форуме приглашают не только волонтеров, но и всех, кого интересует данная тема. На мероприятии выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтерских объединений. Они расскажут о многогранности современных культурных проектов и направлениях их поддержки со стороны добровольческого сообщества.

Программу "Волонтеры культуры Москвы" реализует ресурсный центр "Мосволонтер" с 2021 года. Участие в ней приняли уже более пяти тысяч человек.

Для участия в онлайн-форуме не нужна предварительная регистрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил усилия волонтеров в пандемию коронавирусной инфекции. Он обратился со словами благодарности к тем, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции #МыВместе.

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