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Каждый четвертый россиянин хочет в новом году сменить профессию

09:37
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Повышение по своей специальности желает получить половина респондентов

Образовательный проект Setters Education провел исследование и выяснил, что в планах каждого четвертого россиянина есть смена профессии в новом году, передает ТАСС.

Больше всего переквалифицироваться хотят люди, занимающиеся делопроизводством (52%). Из сферы продаж желают уйти 45% сотрудников, из юриспруденции - 39%. Больше остальных своей работой довольны PR-специалисты - только 12% из них хотят сменить профессию.

Кроме того, опрос показал, что в будущем году повышение по своей специальности хочет получить половина всех респондентов. Сильнее всего к вертикальному росту стремятся пиарщики и маркетологи (по 58%).

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