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Краеведческий онлайн-диктант пройдет в Москве с 22 по 26 декабря

09:46
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Организаторы подготовили 20 вопросов

В Москве с 22 по 26 декабря уже в четвертый раз пройдет краеведческий диктант "Московский код", в ходе которого москвичи смогут проверить знания об истории и архитектуре столицы.

"За все время проведения в Москве краеведческого диктанта его участниками стали больше шести тысяч человек. Это возможность проверить и одновременно расширить свои знания о культурно-историческом наследии города. Организаторы подготовили 20 вопросов", - рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Вопросы будут зачитывать известные актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, политические и общественные деятели, экскурсоводы и блогеры. В их числе Михаил Зеленский, Мария Киселева, Михаил Швыдкой, Илья Авербух, Евгений Богатырев, Александр Школьник и многие другие.

Победители диктанта получат призы от партнеров проекта. В частности, Дом культуры "ГЭС-2" пригласит победителей на бесплатные экскурсии, а парк Горького ждет лучших участников на катке "Зеркальный". Ждут победителей и другие призы.

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