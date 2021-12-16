В Думу внесен законопроект о сроках полномочий мэров

Главы регионов смогут увольнять градоначальников за плохую работу

На рассмотрение Госдумы в четверг, 16 декабря, внесен законопроект о системе местного самоуправления. Он направлен на совершенствование организации местного самоуправления в стране.

Как рассказал один из авторов проекта, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, закон предусматривает право главы региона отстранить мэра населенного пункта от занимаемой должности по причине ненадлежащего исполнения обязанностей.

При этом окончательное решение останется за представительными органами местного самоуправления, принцип формирования которых не изменится и будет осуществляться через народные выборы. Срок полномочий мэров всех населенных пунктов должен составлять пять лет.

Документ также определяет, что в России существуют два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. Исключение составят города федерального значения, где могут иметься внутригородские муниципальные образования.

Такой подход, по словам Клишаса, сделает невозможным перекладывание ответственности с одной администрации на другую. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к новой организации местного самоуправления.

Главная цель законопроекта — гарантии благополучия граждан, цитирует Клишаса РИА Новости.

14 декабря Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о публичной власти в России. Он снимает ограничение по количеству сроков, на которые может избираться главой региона один и тот же человек. Прежде законодательство содержало требование не избираться более двух сроков подряд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram