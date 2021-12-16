Четверо детей насмерть разбились на батуте в австралийской школе

Еще четыре ребенка - в критическом состоянии
В австралийском штате Тасмания четыре ребенка погибли в результате падения с надувного батута в одной из школ, передает ТАСС со ссылкой на полицию.
"Четверо детей, учеников шестого класса, двое мальчиков и двое девочек, умерли в результате несчастного случая в школе Хиллкрест", - сообщил комиссар полиции штата Даррен Хайн,
Уточняется, что еще пятеро детей госпитализированы, четверо - в критическом состоянии.
Инцидент произошел во время традиционного пикника. Батут был поднят в воздух ветром на высоту около 10 метров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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