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Четверо детей насмерть разбились на батуте в австралийской школе

09:45
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Еще четыре ребенка - в критическом состоянии

В австралийском штате Тасмания четыре ребенка погибли в результате падения с надувного батута в одной из школ, передает ТАСС со ссылкой на полицию.
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"Четверо детей, учеников шестого класса, двое мальчиков и двое девочек, умерли в результате несчастного случая в школе Хиллкрест", - сообщил комиссар полиции штата Даррен Хайн,

Уточняется, что еще пятеро детей госпитализированы, четверо - в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время традиционного пикника. Батут был поднят в воздух ветром на высоту около 10 метров.

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