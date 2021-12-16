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Школьница упала в яму с кипятком в Подмосковье

10:01
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Прокуратура начала проверку

Прокуратура Московской области сообщила о начатой проверке в связи с госпитализацией с ожогами 11-летней школьницы в Орехово-Зуево.
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"По предварительной информации, сегодня утром в медицинское учреждение была доставлена 11-летняя школьница, получившая ожоги по дороге в школу", - сказано в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Как пишет Telegram-канал Mash, девочка провалилась в яму с кипятком по дороге в школу. У ребенка ожоги ног до колена, школьница госпитализирована.

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