Школьница упала в яму с кипятком в Подмосковье

Прокуратура начала проверку

Прокуратура Московской области сообщила о начатой проверке в связи с госпитализацией с ожогами 11-летней школьницы в Орехово-Зуево.

"По предварительной информации, сегодня утром в медицинское учреждение была доставлена 11-летняя школьница, получившая ожоги по дороге в школу", - сказано в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Как пишет Telegram-канал Mash, девочка провалилась в яму с кипятком по дороге в школу. У ребенка ожоги ног до колена, школьница госпитализирована.

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