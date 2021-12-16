Минсельхоз предложил новый способ сдержать цены на сахар и растительное масло

Производителей планируют освободить от дополнительных затрат

Министерство сельского хозяйства России по поручению замглавы правительства Виктории Абрамченко разработало дополнительные меры по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло.

В письме ведомства к Абрамченко предлагается запретить торговым сетям взимать с их производителей вознаграждения. Законодательство разрешает ритейлерам получать бонусы за приобретение определенного объема товаров и их продвижение в своей сети. Величина таких бонусов может достигать пяти процентов общей стоимости поставки.

Для производителей выплата бонусов является, по сути, дополнительными затратами. В Минсельхозе полагают, что освобождение от них поможет затормозить подорожание продукции.

Формально это требует внесения сахара и подсолнечного масла в перечень отдельных видов социально значимых товаров, за приобретение определенного количества которых не допускается выплата вознаграждений торговле. Данный вопрос лежит в области компетенции Минэкономразвития.

Эксперты скептически восприняли инициативу Минсельхоза. Как отметил руководитель Института стратегического анализа Игорь Николаев, предлагаемая мера поможет всего лишь отсрочить новый скачок цен на несколько месяцев, но не избежать его, пишут "Известия".

Из-за роста цен на продукты традиционные блюда новогоднего стола обойдутся россиянам дороже. Салаты оливье и сельдь под шубой за год выросли в цене на 15 и 25% соответственно. Наибольший вклад в подорожание внесли овощи: картофель (почти +80%), морковь (+41%), лук (+33%).

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