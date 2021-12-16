В Думе предложили пускать в храмы без QR-кода

Депутаты в четверг рассмотрят законопроект о введении цифровых пропусков в общественных местах

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении важнейший правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. В обсуждении примут участие представители кабмина. Голосование начнётся позже, но уже сейчас известно, что у парламентариев есть ряд замечаний и дополнений.

Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах, без преувеличения, можно назвать одним из самых непростых, принимаемых Госдумой этого созыва. Ведь нужно учесть столько диаметрально противоположных мнений, а, самое главное, защитить здоровье граждан, но при этом ни в коем случае не нарушить их права и не доставить неудобств. До начала заседания представители парламентских фракций общаются с прессой. Ориентировочное время рассмотрения документа -13:30.

В заседании примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. До сегодняшнего дня законопроект прошел неоднократное обсуждение и на совете Госдумы, и в профильных комитетах парламента, представители правительства встречались и с думскими фракциями, разъясняя суть документа. А депутаты, в свою очередь, получали на него отзывы, мнения регионов и общественности.

Законопроект предполагает с 1 февраля и до 1 июня следующего года посещение только с QR-кодом мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости это не коснется. В качестве альтернативы – документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медотвод от вакцинации. Детей нововведения не коснутся.

Сейчас Минздрав готовит перечень противопоказаний к прививке. Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал парламенту принять законопроект о QR-кодах в первом чтении. Свои замечания к документу депутаты оформили в постановлении Госдумы. Его представят сегодня на заседании одновременно с законопроектом. Например, ко второму чтению кабмину предлагается проработать возможность посещения храмов без предъявления QR-кода, а также входа в МФЦ по ПЦР-тесту.

"Во-первых, нам удалось решить вопрос с теми, кто переболел, но не вакцинировался. Это абсолютно правильный шаг. Они также будут уравнены в правах и также иметь свободный доступ. Важно организовать очень честный, понятный диалог", - сказала зампредседателя ГД Анна Кузнецова.

В "Единой России" считают, что закон принимать нужно. Как проголосуют другие парламентские фракции пока непонятно, но ранее они свои позиции озвучивали. В ЛДПР единогласно голосовать за пока не готовы. При этом партия призывает россиян не затягивать с вакцинацией. В КПРФ нежелание поддержать документ объясняют недостаточными темпами иммунизации населения. В "Справедливой России - За Правду" считают, что создавать по-настоящему свободные ковид-зоны можно только на основе массового бесплатного экспресс-тестирования и продолжать кампанию по добровольной вакцинации. Партия "Новые люди" считает, что необходим компромисс по новому законопроекту.

После сегодняшнего голосования депутаты незамедлительно приступят к работе над поправками ко второму чтению. Это еще плюс месяц для сбора предложений. То есть окончательно документ могут принять только после Нового Года. В Госдуме подчеркивают: это совсем не тот вопрос, где нужна гонка. Владимир Путин с самого начала заявил, что интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов.

Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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