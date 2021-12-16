"Омикронная лавина": ВОЗ бьет тревогу из-за темпов распространения нового штамма

Сложная ситуация складывается в Европе

"Омикрон" распространяется чрезвычайно быстро. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Между тем, с начала пандемии выявлено свыше 272 миллионов случаев коронавируса. Сложная ситуация в Великобритании, Франции, Германии. За сутки в каждой стране заболевают по 60 тысяч человек.

От уличных протестов - к угрозам убийством. Движение "антиваксеров" в Германии из социальной плоскости перешло в политически-криминальную. В Дрездене полицейские задержали шесть человек - противников вакцинации и антиковидных ограничений, которые готовили покушение на премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.

"Сейчас мы проводим обыски по пяти адресам, где проживали задержанные. Мы подозреваем их в угрозах убийства премьер-министра, это тяжкое преступление, все они находятся под следствием", - сообщил представитель государственной уголовной полиции Саксонии Том Бернхардт.

В квартирах найдены три арбалета, холодное оружие и другие вещдоки о которых в полиции предпочли пока не рассказывать. План убийства задержанные обсуждали при личных встречах и в мессенджерах. Михаэль Кречмер - сторонник антиковидных ограничений и массовой вакцинации в Саксонии. Собственно, эта позиция очевидно и стала мотивом для не состоявшего покушения. Так или иначе, заговор против политика возмутил едва ли не всю немецкую элиту.

"Мы не позволим крошечному меньшинству экстремистов пытаться навязать свою волю всему обществу. Германия будет использовать все средства, чтобы защитить себя от этих ненавистников, угрожающих насилием и смертью", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Пока же главной массовой угрозой Европе остаются не экстремисты-одиночки, а сам коронавирус. И его новый штамм. Во Франции еще 64 тысячи заболевших за сутки. К Рождеству, говорит президент Макрон, все стационары будут перегружены.

Этого опасаются и в Великобритании. Скорость, с которой вирус распространяется в Королевстве, журналисты уже назвали "омикронной лавиной". Впервые за всю историю пандемии количество заболевших на островах достигло 78 тысяч человек. Это за один день. К новогодним праздникам, предупреждают врачи, число инфицированных может вырасти до миллиона.

"Мы опасаемся, что в больницах будет серьезный наплыв пациентов с "омикроном", точный прогноз пока сделать невозможно, но мы абсолютно уверены в том, что цифры будут внушительные", - говорит главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти.

Больных ковидом в мире, по данным ВОЗ, уже свыше 270 миллионов человек. Пока потенциальная опасность "омикрона" и его последствий еще до конца не изучена, власти Венгрии, Австрии, Испании, Швейцарии решили действовать на упреждение. В этих стране разрешили вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет. В Будапеште, едва это сообщение появилось на сайте венгерского Минздрава, как в считанные часы на прививки записались почти 40 тысяч человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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