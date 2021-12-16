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RT запустил круглосуточный новостной канал на немецком языке

11:47
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Запуску всячески препятствовали местные власти

RT запустил круглосуточный телеканал на немецком языке. Студии находятся в Москве и в Берлине. В прямом эфире будут транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вещание распространится на Европу, оно охватит страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германию, Австрию и Швейцарию.

Миллионы людей уже читали и слушали RT, но лишь онлайн и в соцсетях. С 2014 года он стал одним из самых просматриваемых. RT отмечает, что запуску телеканала в Германии препятствовали местные власти и СМИ, а также обвинения в шпионаже.

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