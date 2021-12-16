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В Москве проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица"

11:55
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Мероприятие посвящено истории и судьбам российской эмиграции

В Москве проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица". Он посвящен истории и судьбам российских эмигрантов. Организаторы разработали для посетителей специальную культурную программу. В нее включены выставки, концерты, спектакли и лекции.

Выставки и концерты, спектакли и лекции. В них истории и судьбы российской эмиграции. Сегодня широкой публике представили эту страницу нашего прошлого.

"Это же в советский период все было вычеркнуто, об этом нельзя было говорить, это было недоступно. Это было априори, тот факт, что русский человек оказался за рубежом, это было негативно-отрицательная метка", - сказал Ермолай Солженицын, член Совета Фонда наследия русского зарубежья.

Ермолай Солженицын - сын известного писателя Александра Солженицына, тоже вынужденного когда-то покинуть страну. Фестиваль рассказывает не только о судьбах российских эмигрантов, но и их вкладе в общемировую культуру.

"Это возвращение имен и талантов – это сгусток энергии огромной, которой мы даем нашим немножко засыпающим провинциальным городам", - сообщил Павел Лунгин, российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, член Совета Фонда наследия русского зарубежья.

В этом году подобные фестивали прошли в Севастополе, Перми, Екатеринбурге, Омске, Владивостоке. В истории каждого города есть великие имена – люди, ставшие волею судьбы эмигрантами, которые смогли реализоваться за рубежом и тем самым отметить родной город на карте мира. Все мероприятия организованы "Фондом наследия русского зарубежья" при поддержке государственной корпорации "ВЭБ.РФ".

"Для ВЭБа, как организации, которая занимается городской экономикой, было очень важно поднять эту тему в городских сообществах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга", - прокомментировал Олег Ракитов, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ.

Организаторы фестиваля намерены не только рассказать о великих русских эмигрантах, но и вернуть в Россию архивы и ценности  музейного значения. Ведь эти имена не должны быть забыты.

Елена Сахно. "ТВ Центр".

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