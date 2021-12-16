Московским школьникам удлинят новогодние каникулы

Это важно для разрыва цепочки распространения коронавируса
Власти Москвы рекомендовали столичным школам отправить учеников на каникулы на три дня раньше - с 27 декабря.
Рекомендация распространяется только на школы. Детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме.
Таким образом, школьные каникулы продлятся с 27 декабря по 9 января. Окончательное решение о начале новогодних выходных школы будут принимать самостоятельно.
"Ранее продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения коронавируса", - объяснили в департаменте образования.
Для учащихся начальных классов c 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы, если у родителей возникнет в них необходимость, отметили в мэрии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram