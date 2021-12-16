Московским школьникам удлинят новогодние каникулы

Это важно для разрыва цепочки распространения коронавируса

Власти Москвы рекомендовали столичным школам отправить учеников на каникулы на три дня раньше - с 27 декабря.

Рекомендация распространяется только на школы. Детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме.

Таким образом, школьные каникулы продлятся с 27 декабря по 9 января. Окончательное решение о начале новогодних выходных школы будут принимать самостоятельно.

"Ранее продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения коронавируса", - объяснили в департаменте образования.

Для учащихся начальных классов c 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы, если у родителей возникнет в них необходимость, отметили в мэрии.

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