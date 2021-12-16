Ковидные больницы в регионах получат 10 млрд рублей

Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин

Больницы в субъектах Российской Федерации, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекций, получат дополнительную финансовую поддержку. Такое поручение в четверг, 16 декабря, дал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Из резервного фонда кабмина выделят 10 млрд рублей на ремонт медицинского оборудования и закупку расходных материалов.

Деньги также будут направлены на увеличение объемов секвенирования (расшифровки) геномов коронавируса в рамках усиленного эпидемиологического надзора за случаями заболевания COVID-19, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, которые борются с COVID-19, за работу в предстоящие новогодние праздники. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что на эти цели потребуется чуть больше 8 млрд рублей.

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