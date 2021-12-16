Москва выразила готовность к работе по гарантиям безопасности

Несмотря на разногласия с Западом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что Москва готова к конструктивной работе по гарантиям безопасности - несмотря на разногласия с Западом.

"Это не риторика или попытка доказать нашу правоту или их неправоту. А это конкретная предметная работа, еще один факт в пользу того, что мы действительно, несмотря на разногласия, кстати, принципиального характера, несмотря на это, мы готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют всю международную общественность", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Москва расценивает как шаг к началу предметного диалога переданные Госдепу США предложения по гарантиям безопасности. Передал их заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как уточнила Захарова, в совместной работе России и США заинтересована вся международная общественность.

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