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Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

10:33
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Президент России отметил рост авторитета республики на мировой арене

Президент России Владимир Путин в четверг направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля.
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Как отметил российский лидер, Казахстану удалось достичь больших успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Авторитет страны на мировой арене растет.

"Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН", - заметил глава российского государства.

Кроме того, Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении российско-казахстанских связей - в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте и на благо дружественных народов двух стран.

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