Самолет зацепил крылом поливочную машину в "Шереметьево"

Водителю вызвали скорую

В московском аэропорту "Шереметьево" Boeing 777 задел машину для антиоблединительной обработки.

Инцидент произошел 16 декабря возле терминала B. Самолет готовился к отправлению в Мексику, когда задел крылом корпус поливальной машины.

Пилот столкновение не заметил, на дымящуюся машину указали пассажиры. Водителю вызвали скорую помощь, пишет telegram-канал Mash.

Люди вылетят в Мексику другим бортом. Boeing 777 буксуют в ангар, пассажиры ждут новый самолет. Подробности произошедшего выясняются.

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