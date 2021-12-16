Самолет зацепил крылом поливочную машину в "Шереметьево"

Водителю вызвали скорую
В московском аэропорту "Шереметьево" Boeing 777 задел машину для антиоблединительной обработки.
Инцидент произошел 16 декабря возле терминала B. Самолет готовился к отправлению в Мексику, когда задел крылом корпус поливальной машины.
Пилот столкновение не заметил, на дымящуюся машину указали пассажиры. Водителю вызвали скорую помощь, пишет telegram-канал Mash.
Люди вылетят в Мексику другим бортом. Boeing 777 буксуют в ангар, пассажиры ждут новый самолет. Подробности произошедшего выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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