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Корректируем ужин: назван легкий способ сбросить семь килограммов

11:37
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Изнурительные тренировки не потребуются

В Британии придумали простой способ сбросить до семи килограммов за 12 недель, не мучая себя при этом тренировками и диетами. О нем изданию Daily Express рассказал доктор Майкл Мосли.
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Секрет - в корректировке времени ужина. По словам Мосли, состояться последний прием пищи должен не позже 19:30.

Было проведено специальное исследование - группа из 82 женщин с лишним весом потребляла одинаковое количество килокалорий, но половина из них заканчивала ужинать в 19:30. Представительницы этой половины потеряли за 12 недель в среднем около семи килограммов, также ушел лишний дюйм в талии, улучшился уровень холестерина.

Как считают ученые, прием пищи в позднее время может повлиять на контролирующие "блокировку" тела гены. Это приводит в том числе к повышенному риску диабета второго типа.

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