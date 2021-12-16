Собянин: Москва завоевала две награды премии World Travel Awards

Столица уже несколько лет подряд побеждает в ведущих номинациях

Москва завоевала две награды международной премии в сфере туризма World Travel Awards. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в социальной сети "ВКонтакте".

Он отметил, что столица уже несколько лет подряд побеждает в ведущих номинациях. В этом году мегаполис назван лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим для коротких поездок.

Кроме того, как сообщил мэр, проект "Два города - миллион впечатлений" принёс приз столице и Санкт-Петербургу за продвижение внутреннего туризма.

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