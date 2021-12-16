ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва завоевала две награды премии World Travel Awards

10:50
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Столица уже несколько лет подряд побеждает в ведущих номинациях

Москва завоевала две награды международной премии в сфере туризма World Travel Awards. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в социальной сети "ВКонтакте".

Он отметил, что столица уже несколько лет подряд побеждает в ведущих номинациях. В этом году мегаполис назван лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим для коротких поездок.

Кроме того, как сообщил мэр, проект "Два города - миллион впечатлений" принёс приз столице и Санкт-Петербургу за продвижение внутреннего туризма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Москва
Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.