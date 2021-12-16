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В России стартовала метапредметная олимпиада "Ближе к Дальнему"

11:06
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Первый тур пройдет с 1 декабря по 10 января

В России с 1 декабря по 10 января проходит первый тур пятой Всероссийской метапредметной олимпиады "Ближе к Дальнему". Ее цель – повысить интерес к Дальнему Востоку через изучение его уникальной истории, геополитического положения, природных ресурсов, культурного наследия, биологического разнообразия, уровня развития экономики.

Принять участие в олимпиаде могут школьники 6-11 классов и студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций на базе 9 классов.

Первый дистанционный тур олимпиады проводится на онлайн-платформе "Учи.ру" в форме тестирования. Второй дистанционный тур пройдет с 1 февраля по 20 марта в форме решения проблемных задач. Дистанционные полуфиналы состоятся с 1 по 30 апреля. Финал олимпиады пройдет очно на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 15 по 25 мая.

Дополнительная информация об олимпиаде размещена на официальном сайте.

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