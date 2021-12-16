ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Центре Гамалеи призвали принять законы для борьбы с "омикроном"

13:08
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Мир находится в напряженном эпидемиологическом периоде

Для обеспечения безопасности граждан от коронавирусной инфекции необходимо принять соответствующие законы. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил заместитель руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

В Минздраве заявили о вытеснении "дельта"-штамма "омикроном"
Исследование показало ураганную скорость размножения "омикрона" в организме

По словам эксперта, мир оказался в сложном эпидемиологическом периоде. Об этом свидетельствуют данные из других государств. В частности, в Великобритании уже до 40% случаев коронавируса приходятся на новый штамм "омикрон".

Логунов отметил в эфире телеканала "Россия 24", что напряженность эпидситуации по COVID-19 не спадает, вероятность дальнейшего распространения "омикрона" велика.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что количество инфицированных омикрон-штаммом увеличивается вдвое каждый два-три дня. ВОЗ предупреждает, что это может привести к росту смертности от коронавируса.

В Госдуме тем временем готовятся рассмотреть правительственный законопроект о применении QR-кодов для посещения общественных мест. Документ о внедрении таких же мер в общественном транспорте было решено отправить на доработку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.