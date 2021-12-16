В Центре Гамалеи призвали принять законы для борьбы с "омикроном"

Мир находится в напряженном эпидемиологическом периоде

Для обеспечения безопасности граждан от коронавирусной инфекции необходимо принять соответствующие законы. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил заместитель руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

По словам эксперта, мир оказался в сложном эпидемиологическом периоде. Об этом свидетельствуют данные из других государств. В частности, в Великобритании уже до 40% случаев коронавируса приходятся на новый штамм "омикрон".

Логунов отметил в эфире телеканала "Россия 24", что напряженность эпидситуации по COVID-19 не спадает, вероятность дальнейшего распространения "омикрона" велика.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что количество инфицированных омикрон-штаммом увеличивается вдвое каждый два-три дня. ВОЗ предупреждает, что это может привести к росту смертности от коронавируса.

В Госдуме тем временем готовятся рассмотреть правительственный законопроект о применении QR-кодов для посещения общественных мест. Документ о внедрении таких же мер в общественном транспорте было решено отправить на доработку.

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