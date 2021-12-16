В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность

Задержаны два человека

Полиция пресекла в Москве работу организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

"Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов", - рассказала Волк.

В реальности же никакие продукты никуда не поставлялись. Нелегальный оборот превысил миллиард рублей, доход составил 65 миллионов.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Задержаны два человека, они отправлены под домашний арест.

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