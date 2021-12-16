В России выявили еще 28486 случаев коронавируса

Вылечились 37155 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 28486 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1133 человека, выздоровели 37155 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3322. В Московской области за сутки заболели 1262 человека, в Санкт-Петербурге - 1992.

За весь период пандемии в стране выявлено 10131646 случаев инфекции. Умерли 294024 пациента. Выздоровели 8876788 человек.

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