В России выявили еще 28486 случаев коронавируса

Вылечились 37155 заболевших
В России за минувшие сутки зарегистрировано 28486 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 1133 человека, выздоровели 37155 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3322. В Московской области за сутки заболели 1262 человека, в Санкт-Петербурге - 1992.
За весь период пандемии в стране выявлено 10131646 случаев инфекции. Умерли 294024 пациента. Выздоровели 8876788 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram