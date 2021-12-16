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В Белоруссии разрешили применение российской вакцины "КовиВак"

11:29
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Более 300 тысяч доз уже отправлены в регионы

Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение российской вакцины от коронавируса "КовиВак".

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"Эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний", - сообщили в ведомстве.

Более 300 тысяч доз вакцины уже отправлены во все области Белоруссии, сообщает "Интерфакс".

Вакцина против COVID-19 "КовиВак" разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук. Вакцинация данным препаратом проводится в два этапа с интервалом две недели.

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