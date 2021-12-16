Диетолог назвала вкусное средство от зимней хандры

Оранжевые фрукты и овощи помогают избавиться от депресии

Короткий световой день и зимние холода многих вгоняют в депрессию. О том, какие продукты помогут улучшить настроение и избавиться от сезонной хандры, рассказала диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Эксперт обратила внимание на цветовую гамму продуктов. По ее словам, желтый считается цветом тревоги, поэтому желтых яблок и других продуктов этого цвета рекомендуется избегать.

Оранжевый, напротив, помогает победить депрессию и добавляет радости, в связи с чем Белоусова посоветовала зимой есть больше хурмы. Ее расцветка указывает на высокое содержание бета-каротина — провитамина А. Именно он является "борцом" с хандрой.

Поскольку бета-каротин не накапливается в организме, включать содержащие его продукты в рацион следует регулярно. Нехватка данного вещества приведет к ослаблению организма.

Хурма также содержит магний, обладающий противострессовым действием, рассказала диетолог.

Белоусова предупредила, что избегать хурмы необходимо при наличии аллергии. Других противопоказаний нет, есть эти оранжевые плоды можно даже при диабете и лишнем весе. Главное — соблюдать меру и не употреблять хурму килограммами, рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, каких напитков следует избегать зимой, а чем, напротив, рекомендуется утолять жажду в холодное время года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram