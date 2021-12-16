В Туве число отравившихся детей выросло до 116

У работников питания обнаружили стафилококк

Число отравившихся в Тувинском кадетском корпусе детей продолжает расти.

На 16 декабря известно о 116 пострадавших, накануне сообщалось о 103. Все дети находятся под круглосуточным медицинским контролем.

"К счастью, "тяжелых" нет, улучшается состояние даже у тех, у кого отравление оценивалось как средней тяжести", - сообщил глава региона Владислав Ховалыг на своей странице во "ВКонтакте".

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

Школу-интернат закрыли на момент проверки. Учебный процесс проходит в дистанционном режиме.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения при приготовлении пищи. Интернат не соблюдал закрепленные в СанПиНе стандарты безопасности питания. Кроме того, у работников ИП, которые поставляют питание для школы, подозревают стафилококк. Глава региона требует проверить, как они проходили медосмотр.

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