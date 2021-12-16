Опрос показал, сколько в России трезвенников

Каждый третий россиянин уверяет, что не употребляет спиртное

Каждый третий россиянин (31%), принявший участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения и международной ассоциации "Антиконтрафакт", утверждает, что не употребляет алкоголь.

В том, что пьют спиртное хотя бы иногда, признались 69% опрошенных.

При этом в рейтинге алкогольных напитков по результатам опроса лидирует водка (59%). Также в числе самых популярных горячительных напитков оказались пиво (48%), вино и шампанское (21%), самогон (19%) и коньяк (15%).

О проблеме нелегального алкоголя в России знают 88% респондентов. При этом 27% убеждены, что смогут распознавать подделку. При этом 15% участников исследования считают, что качество суррогата не уступает легальному спиртному.

За последние три года 19% сталкивались с поддельной водкой, 15% — с нелегальным шампанским, 14% — с нелегальным коньяком, по 6% — с нелегальными виски и пивом, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 48% респондентов давно относятся к здоровому питанию положительно, а 78% участников опроса позитивно относятся к здоровому образу жизни в целом.

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