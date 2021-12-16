ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опрос показал, сколько в России трезвенников

12:05
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Каждый третий россиянин уверяет, что не употребляет спиртное

Каждый третий россиянин (31%), принявший участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения и международной ассоциации "Антиконтрафакт", утверждает, что не употребляет алкоголь.

Депутаты предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь
Главу Минпромторга попросили разрешить продажу алкоголя в новогоднюю ночь

В том, что пьют спиртное хотя бы иногда, признались 69% опрошенных.

При этом в рейтинге алкогольных напитков по результатам опроса лидирует водка (59%). Также в числе самых популярных горячительных напитков оказались пиво (48%), вино и шампанское (21%), самогон (19%) и коньяк (15%).

О проблеме нелегального алкоголя в России знают 88% респондентов. При этом 27% убеждены, что смогут распознавать подделку. При этом 15% участников исследования считают, что качество суррогата не уступает легальному спиртному.

За последние три года 19% сталкивались с поддельной водкой, 15% — с нелегальным шампанским, 14% — с нелегальным коньяком, по 6% — с нелегальными виски и пивом, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 48% респондентов давно относятся к здоровому питанию положительно, а 78% участников опроса позитивно относятся к здоровому образу жизни в целом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Запрет алкоголя
Запрет алкоголя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.