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От COVID-19 в Москве вылечились еще 3040 пациентов

12:13
  • четверг
  • 16 декабря 2021

За сутки в городе от коронавируса скончались 85 человек

За сутки московские врачи вылечили от коронавируса еще 3040 человек, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправились уже 1 825 126 пациентов.

"В Москве выявлено 3322 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 760 человек, скончались 85 пациентов. На ИВЛ находятся 539 человек", - добавили в штабе.

Там также напомнили о важности вакцинации. Информация о прививке представлена здесь. Сделать ее можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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