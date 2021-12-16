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Явный политический заказ: Москва обвинила Берлин в необъективном судействе

12:40
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Россию возмутил приговор по делу об убийстве террориста Хангошвили

Решение берлинского суда по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, согласно которому россиянин Вадим Соколов получил пожизненный срок, является политически мотивированным. Об этом в четверг, 16 декабря, заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России пообещал ответить на высылку дипломатов из ФРГ

В ведомстве объявили о невиновности соотечественника во вменяемом ему преступлении и напомнили о праве Соколова на обжалование "вынесенного против него несправедливого приговора".

Само решение суда против Соколова является предельно необъективным и носит характер явного политического заказа, заявили в МИД.

В ведомстве также отвергли "голословные и полностью оторванные от реальности обвинения" в адрес российских властей относительно их якобы причастности к убийству Хангошвили.

Министерство напомнило, что Хангошвили — террорист, проживавший в Германии с ведома властей государства, сообщает РИА Новости.

15 декабря суд в Берлине вынес пожизненный приговор 56-летнему гражданину России по делу об убийстве. По версии следствия, 23 августа 2019 года подсудимый застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в России считают террористом.

Вслед за этим германские власти объявили о высылке из ФРГ двух сотрудников посольства России, поскольку считают, что убийство Хангошвили было совершено "по государственному заказу".

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