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Попова назвала условие отсутствия ковидных ограничений в Новый год

13:05
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Все будет зависеть от поведения людей

Россияне смогут отпраздновать Новый год без дополнительных ограничительных мер при соблюдении определенных условий. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказала главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Глава ведомства уточнила, что дополнительные меры не потребуются, если жители страны будут соблюдать все меры профилактики от коронавирусной инфекции.

По словам Поповой, прогноз по эпидемиологической обстановке на длинные праздничные выходные зависит от поведения граждан — пройдут ли они вакцинацию и ревакцинацию, будут ли следовать мерам профилактики COVId-19.

Если все предписания медиков будут соблюдаться, россияне смогут встретить Новый год "с удовольствием и без ограничений", цитирует Попову РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вводить ограничения на транспорте, связанные с QR-кодами, под Новый год нецелесообразно. Глава государства отметил, что это создаст россиянам много проблем.

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