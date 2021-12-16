YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch

На канале шла прямая трансляция эфира

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch, который начал вещать для немецкой аудитории.

Блокировка произошла день запуска телевизионного вещания – 16 декабря, на канале шла прямая трансляция эфира, сообщает ТАСС со ссылкой на RT.

На данный момент выясняется причина блокировки. В конце сентября видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT - "RT DE" и "Der Fehlende Part" - без возможности восстановления. Москва разглядела в действиях американской компании "двойные, тройные стандарты" - это нарушение свободы слова и европейских конвенций.

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