Житель Омской области угнал скорую и поехал на ней в гости

До места назначения угонщик так и не добрался

Как сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Омской области, в Таврическом районе мужчина в нетрезвом состоянии угнал автомобиль скорой помощи.

"Водитель, помогая фельдшеру, на короткое время оставил машину без присмотра, ключи находились в замке зажигания. Этим воспользовался неизвестный злоумышленник", - сказано в сообщении.

Машина в итоге застряла в снегу недалеко от деревни Любомировка, угонщик пытался скрыться в лесу, но был задержан. 31-летний подозреваемый не имел прав, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и убийство.

Мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы доехать в гости к своим знакомым, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе управления ГИБДД. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

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