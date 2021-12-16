Песков надеется, что высылка дипломатов не повлияет на диалог Путина с Шольцем

В отношениях Москвы и Берлина произошел неприятный эпизод

Высылка российских дипломатов из Германии не должна повлиять на перспективы конструктивного диалога президента России Владимира Путина с новым канцлером Германии Олафом Шольцом.

В скором времени Москва и Берлин приступят к налаживаю контакта лидеров, несмотря на неприятный эпизод двусторонних отношений, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером Германии", - заметил пресс-секретарь российского президента.

15 декабря суд в Берлине вынес пожизненный приговор 56-летнему гражданину России по делу об убийстве. По версии следствия, 23 августа 2019 года подсудимый застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в России считают террористом.

Вслед за этим германские власти объявили о высылке из ФРГ двух сотрудников посольства России, поскольку считают, что убийство Хангошвили было совершено "по государственному заказу".

8 декабря Ангела Меркель сложила полномочия канцлера Германии. Новым главой правительства стал 63-летний Олаф Шольц. Накануне он сообщил, что Германия готова продолжать конструктивный диалог с российскими властями, но в рамках общеевропейской внешней политики.

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