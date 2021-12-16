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В Кремле рассказали об установках президента по инфляции

13:26
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Песков назвал процесс снижения инфляции очень сложным

Процесс борьбы с ростом инфляции является очень сложным, требующим постоянной работы. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, имеется установка главы государства — как можно скорее вернуть инфляцию к плановым показателям. В этом направлении и работает кабинет министров.

Песков напомнил, что давление внешних и внутренних факторов не ослабевает, в связи с чем рост инфляции представляет собой предмет для беспокойства, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства предложили освободить производителей сахара и подсолнечного масла от выплаты бонусов торговым сетям, чтобы сдержать рост цен на эти товары.

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