МИД отреагировал на угрозы отключения России от SWIFT

Это вопрос национальной безопасности

Директор Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел Андрей Крутских заявил на IX Всероссийском конгрессе политологов в МГИМО, что звучащие в отношении России киберугрозы, включая информацию о возможном отключении от международной системы SWIFT, выходят за рамки рядовых действий.

"Это тоже вопрос национальной безопасности. Иными словами, эта технология за последние годы, наверное, впервые, когда она вовлекла определенную тематику в вопросы войны и мира", - заметил дипломат (цитата по ТАСС).

Многие направления общественного и технологического развития сегодня являются "заложниками хакерской деятельности", добавил Крутских. По его мнению, политологии нужно вовлечься в эту тему, чтобы выработать решение по выходу из ситуации.

Огромным дипломатическим успехом России глава департамента назвал запуск в ООН переговоров по теме кибербезопасности.

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