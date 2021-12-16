ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД отреагировал на угрозы отключения России от SWIFT

13:13
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Это вопрос национальной безопасности

Директор Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел Андрей Крутских заявил на IX Всероссийском конгрессе политологов в МГИМО, что звучащие в отношении России киберугрозы, включая информацию о возможном отключении от международной системы SWIFT, выходят за рамки рядовых действий.
В ЦБ оценили вероятность отключения России от SWIFT

"Это тоже вопрос национальной безопасности. Иными словами, эта технология за последние годы, наверное, впервые, когда она вовлекла определенную тематику в вопросы войны и мира", - заметил дипломат (цитата по ТАСС).

Многие направления общественного и технологического развития сегодня являются "заложниками хакерской деятельности", добавил Крутских. По его мнению, политологии нужно вовлечься в эту тему, чтобы выработать решение по выходу из ситуации.

Огромным дипломатическим успехом России глава департамента назвал запуск в ООН переговоров по теме кибербезопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.